Prosegue l'impegno per la comunità della Fondazione Marta Rossi, che supportata dalla Gianvito Rossi e dalla famiglia, ha acquistato una nuova Ambulanza per la Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico. L'Ambulanza, già operativa, è un modello Fiat Ducato QTX progettato per accogliere un'innovazione esclusiva. L'operatività della nuova Ambulanza avverrà nell'ambito territoriale che comprende i comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli, Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo e Savignano sul Rubicone dove il Comitato di Cesenatico presta il servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza e trasporto infermi per il tramite della Convenzione con l'Ausl della Romagna.

