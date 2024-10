Spettacolo.periodicodaily.com - 31 ottobre 2024, Danilo Rea e la Magia del Jazz all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Giovedì 31di, il pianistadi fama mondiale duetta con le stelle della lirica in “La Grande Opera in”, un tributo indimenticabile alle più belle voci del melodramma in un affascinante dialogo tra passato e presente, all’interno della rassegna “Matti per la musica”. Un Evento ImperdibilediconRea, per Matti per la Musica! Giovedì 31, alle ore 20.45, l’Auditoriumdiaccoglierà un evento straordinario: il celebre pianistaRea darà inizio alla rassegna “Matti per la Musica” con il concerto “La Grande Opera in”. In questo spettacolo unico, Rea unisce la grande tradizione operistica italiana con l’improvvisazione, offrendo al pubblico un tributo indimenticabile alle più belle voci del melodramma.