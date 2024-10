WWE: La sfida per il Women’s Tag Team Championship è fissata per Crown Jewel (Di sabato 26 ottobre 2024) I titoli femminili di coppia WWE saranno in palio a Crown Jewel, in un’imponente Four-Way Match tra tutti i Team attualmente in rivalità. Durante l’episodio di SmackDown della notte scorsa, Nick Aldis, Ava e Adam Pearce hanno riunito i tag Team della divisione femminile di coppia di Raw, SmackDown e NXT nel backstage per discutere delle rivalità in corso tra Meta-Four, Damage CTRL, Bianca Belair & Jade Cargill, e Chelsea Green e Piper Niven. A causa delle continue interferenze e problemi tra tutte le squadre, i tre GM hanno deciso di organizzare un Four-Way Match per i titoli nell’imminente PLE. #WWECrownJewel is getting bigger by the minute! Our #SmackDown, #WWERaw and #WWENXT GMs just announced a Fatal 4-Way Women's Tag Team Title Match for Crown Jewel! BIANCA & JADE vs. IYO & KAIRI vs. CHELSEA & PIPER vs. Zonawrestling.net - WWE: La sfida per il Women’s Tag Team Championship è fissata per Crown Jewel Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024) I titoli femminili di coppia WWE saranno in palio a, in un’imponente Four-Way Match tra tutti iattualmente in rivalità. Durante l’episodio di SmackDown della notte scorsa, Nick Aldis, Ava e Adam Pearce hanno riunito i tagdella divisione femminile di coppia di Raw, SmackDown e NXT nel backstage per discutere delle rivalità in corso tra Meta-Four, Damage CTRL, Bianca Belair & Jade Cargill, e Chelsea Green e Piper Niven. A causa delle continue interferenze e problemi tra tutte le squadre, i tre GM hanno deciso di organizzare un Four-Way Match per i titoli nell’imminente PLE. #WWEis getting bigger by the minute! Our #SmackDown, #WWERaw and #WWENXT GMs just announced a Fatal 4-Way Women's TagTitle Match for! BIANCA & JADE vs. IYO & KAIRI vs. CHELSEA & PIPER vs.

