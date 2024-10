“Vogliono eliminare il popolo palestinese perché sanno che voi siete gli unici liberi in questo mondo schiavizzato” (Di sabato 26 ottobre 2024) “A tutti i palestinesi in questo mondo. Su ogni terra e sotto ogni cielo, lì in Cisgiordania della resistenza, lì a Gaza dell’orgoglio, lì all’interno dei territori occupati, e lì nei campi profughi e nella diaspora. A voi, che avete messo la pazienza a dura prova e la dignità si inchina davanti Ternitoday.it - “Vogliono eliminare il popolo palestinese perché sanno che voi siete gli unici liberi in questo mondo schiavizzato” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “A tutti i palestinesi in. Su ogni terra e sotto ogni cielo, lì in Cisgiordania della resistenza, lì a Gaza dell’orgoglio, lì all’interno dei territori occupati, e lì nei campi profughi e nella diaspora. A voi, che avete messo la pazienza a dura prova e la dignità si inchina davanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“ Vogliono eliminare il popolo palestinese perché sanno che voi siete gli unici liberi in questo mondo schiavizzato” - “A tutti i palestinesi in questo mondo. Su ogni terra e sotto ogni cielo, lì in Cisgiordania della resistenza, lì a Gaza dell’orgoglio, lì all’interno dei territori occupati, e lì nei campi profughi e nella diaspora. A voi, che avete messo la ... (Ternitoday.it)

Ciclismo - Cavendish apre al ritiro : "Voglio restare in questo mondo anche in altre vesti" - Roma, 25 ottobre 2024 - Ormai intorno al destino di Mark Cavendish si sta creando un'autentica saga che di tanto in tanto si arricchisce di nuove puntate che sembrano portare sempre a una direzione opposta. Appena pochi giorni fa il britannico si ... (Sport.quotidiano.net)

A farci da guida nel mondo della mobilità sostenibile Alessandra Astolfi che spiega a iO Donna cosa sta succedendo e cosa potrà succedere in futuro in questo ambito - Il nuovo concetto di mobilità sostenibile è un tassello imprenscindibile della transizione energetica al centro dell’Agenda ONU 2030 e degli altri programmi internazionali sul clima. Ma, nonostante il tema sia di fondamentale importanza, al momento ... (Iodonna.it)

Liam Payne - il messaggio della sorella Ruth : «Non credo che questo mondo sia stato abbastanza buono con te - volevi solo essere amato. Mi dispiace non averti potuto salvare» - Una delle due sorelle maggiori del cantante britannico, tragicamente scomparso il 16 ottobre a Buenos Aires, ha omaggiato il fratello con un lungo e commovente messaggio, pubblicato sul suo profilo Instagram (Vanityfair.it)