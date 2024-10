Gaeta.it - Trieste: annullato il concerto di band di estrema destra tra polemiche e tensioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) A, ieri sera era previsto undi duedi, Ultima Frontiera e Gesta Bellica, ma l'evento è statopoche ore prima dell'inizio. Questosi sarebbe dovuto svolgere all'Ippodromo cittadino come parte di una iniziativa privata in coincidenza con il 70° anniversario del ritorno della città all'Italia. Tuttavia, l'evento non era previsto nel programma ufficiale delle celebrazioni del 26 Ottobre, suscitando così diversetra le forze politiche e sociali della città. Lecoinvolte e il significato della loro musica LeUltima Frontiera e Gesta Bellica sono note per i loro testi controversi e carichi di contenuti filonazisti. In particolare, alcune delle loro canzoni fanno riferimento ad Erich Priebke, il capitano delle SS noto per le sue atrocità durante la Seconda Guerra Mondiale.