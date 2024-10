Torre del Greco, viaggio nella città della lavorazione dei coralli: “Sostenibilità ambientale fondamentale” (Di sabato 26 ottobre 2024) Torre del Greco, nel Sud Italia, è il fulcro della produzione di gioielli in corallo del Paese. La prima azienda di lavorazione del corallo è stata fondata qui nel 1805 e oggi se ne contano circa 200 per un totale di duemila dipendenti nel settore. Ma per Torre del Greco la trasformazione del prezioso corallo in gioielli è più di un’attività commerciale, fa parte dell’identità, della tradizione e della cultura della città. “La lavorazione del corallo è nata più di 200 anni fa. Ovunque si sente dire che Torre del Greco è la capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo. Chi ci lavora, ma anche qualsiasi cittadino Torrese, ha il corallo e i cammei nel sangue”, dice Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral, l’Associazione Nazionale Produttori di Corallo. La lavorazione del corallo rosso avviene da secoli nell’area del Mediterraneo. Lapresse.it - Torre del Greco, viaggio nella città della lavorazione dei coralli: “Sostenibilità ambientale fondamentale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024)del, nel Sud Italia, è il fulcroproduzione di gioielli in corallo del Paese. La prima azienda didel corallo è stata fondata qui nel 1805 e oggi se ne contano circa 200 per un totale di duemila dipendenti nel settore. Ma perdella trasformazione del prezioso corallo in gioielli è più di un’attività commerciale, fa parte dell’identità,tradizione ecultura. “Ladel corallo è nata più di 200 anni fa. Ovunque si sente dire chedelè la capitale mondialedel corallo e del cammeo. Chi ci lavora, ma anche qualsiasi cittadinose, ha il corallo e i cammei nel sangue”, dice Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral, l’Associazione Nazionale Produttori di Corallo. Ladel corallo rosso avviene da secoli nell’area del Mediterraneo.

