Zonawrestling.net - SmackDown 25.10.2024 La vecchia Bloodline si riunisce?

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Barclays Center di Brooklyn. Una serata che promette scintille con il confronto tra Cody Rhodes e Gunther, e il settimo incontro tra Carmelo Hayes e Andrade con LA Knight come arbitro speciale. I portatori del Crown Jewel Championship vengono mostrati mentre entrano nell’arena, seguiti da riprese di vari wrestler nel backstage. Lo show si apre con Randy Orton che cerca di convincere Triple H a concedergli un match contro Kevin Owens. Triple H inizialmente rifiuta, sostenendo di voler proteggere Orton dopo il suo ritorno dall’infortunio. Dopo un intenso scambio verbale dove Orton ricorda il loro passato violento, Triple H accetta di sancire il match per Crown Jewel, avvertendo però Orton di “proteggersi sempre”. Viene mandato in onda un video package sulla faida tra Andrade e Hayes. LA Knight Arbitro Speciale: Andrade vs.