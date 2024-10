Ilfoglio.it - Si scriva una guida per scoprire dove trovare i romani a Roma

(Di sabato 26 ottobre 2024) Qualcunounadiper italiani. Non unain italiano, quelle già ci sono, ma unadedicata agli italiani che segnali le zone dell’Urbeun italiano può ritrovarsi fra persone che parlano italiano, innanzitutto, e che magari mangino italiano, bevano italiano, vestano italiano Io in via del Tritone mi sono preso paura, mi sono ritrovato davanti un muro di turisti che ho dovuto quasi letteralmente scavalcare per arrivare a Termini. E questo in ottobre, non in estate Uno sbarramento di corpi americani, nordeuropei, asiatici fra due quinte infernali di negozi e bar con insegne in inglese e prodotti senza luogo. In Via Barberini quasi uguale, giusto qualche varco in più, in Piazza Esedra idem.