Serie D Ancona | vietati altri passi falsi contro la Recanatese per vincere

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la pesante debacle rimediata a Termoli, mister Gadda ha i fari puntati sulla sfida di domani al Del Conero alle 14,30 nel derbyi leopardiani con l’obiettivo di invertire il trend. Questa mattina intra squadra e società prima della rifinitura, 26 ottobre 2024- 9º giornata di campionato. Tour de force per il girone F diD, ed anche per l’, con due partite a distanza di pochi giorni l’una dall’altra l’ultima delle quali, domani alle 14,30 al Del Conero, per l’atteso quarto derby di stagioneladi mister Filippi. La scorsa giornata, quella andata in scena mercoledì scorso al Cannarsa di Termoli, si è rivelata la giornata più buia per Boccardi e compagni.