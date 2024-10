Lortica.it - Salute Mentale: la contenzione contrasta con lo spirito della Legge Basaglia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lafisica e farmacologica torna a essere praticata con crescente frequenza nelle strutture sanitarie, nonostante il principio, che intendeva eliminarla. Francoaffermava: “In nessun ospedale dove i malati sono legati credo che nessuna terapia, di nessun tipo, possa dare giovamento”. Oggi, invece, le strutture di ricovero per persone fragili – come anziani, disabili e malati psichici – continuano a crescere, mentre le politiche di welfare pubblico risultano sempre più inadeguate. L’affidamento crescente di questi servizi alla sanità privata solleva domande sul ruolo del servizio pubblico. Oggi più che mai, occorre discutere di sanità pubblica come bene essenziale, che va preservato da tagli economicisti e deve rispondere alle esigenze di ogni territorio.