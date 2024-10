Ries – Cibo Libero di Montagna: eccellenza culinaria e sostenibilità vanno di pari passo a Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ristorante Reis – Cibo Libero di Montagna, situato nella pittoresca Borgata Chiot Martin in provincia di Cuneo, ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento “No Food Waste” consegnato da Krombacher. Questo avvenimento è stato celebrato durante la presentazione della “Guida Ristoranti d’Italia 2025” del Gambero Rosso, tenutasi presso il Teatro Eliseo di Roma. Un premio che sottolinea l’impegno del ristorante nel combattere lo spreco alimentare, un tema cruciale nel panorama attuale della ristorazione. Un ristorante che rispetta la natura e le tradizioni Reis – Cibo Libero di Montagna non è solo un ristorante, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per il territorio, la sua storia e le tradizioni culinarie. Fondato dallo Chef Juri Chiotti, il ristorante rappresenta un legame profondo con la sua terra d’origine. Gaeta.it - Ries – Cibo Libero di Montagna: eccellenza culinaria e sostenibilità vanno di pari passo a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ristorante Reis –di, situato nella pittoresca Borgata Chiot Martin in provincia di Cuneo, ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento “No Food Waste” consegnato da Krombacher. Questo avvenimento è stato celebrato durante la presentazione della “Guida Ristoranti d’Italia 2025” del Gambero Rosso, tenutasi presso il Teatro Eliseo di. Un premio che sottolinea l’impegno del ristorante nel combattere lo spreco alimentare, un tema cruciale nel panorama attuale della ristorazione. Un ristorante che rispetta la natura e le tradizioni Reis –dinon è solo un ristorante, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per il territorio, la sua storia e le tradizioni culinarie. Fondato dallo Chef Juri Chiotti, il ristorante rappresenta un legame profondo con la sua terra d’origine.

