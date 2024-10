Priverno / Finisce fuori strada in un fosso con l’auto, 56enne trasferito all’ospedale “Goretti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Priverno – La scorsa notte a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di un incidente stradale autonomo, nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 56 anni del luogo. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha perso aderenza con il manto stradale, finendo la corsa in un fosso, L'articolo Priverno / Finisce fuori strada in un fosso con l’auto, 56enne trasferito all’ospedale “Goretti” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Priverno / Finisce fuori strada in un fosso con l’auto, 56enne trasferito all’ospedale “Goretti” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 26 ottobre 2024)– La scorsa notte a(LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di un incidentele autonomo, nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 56 anni del luogo. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha perso aderenza con il mantole, finendo la corsa in un, L'articoloin uncon” Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina - vende vodka a un 15enne che finisce in ospedale : chiuso locale a Priverno - Alcolici ai minorenni, chiuso per sette giorni locale in provincia di Latina. E’ stato un drammatico episodio a sollevare il caso dell’attività di Priverno che avrebbe venduto bevande alcoliche a minorenni. Un 15enne si è sentito male ed è finito ... (Italiasera.it)

Priverno / Vende vodka ad un minorenne che ne abusa e finisce in ospedale - denunciato - PRIVERNO – Nella giornata del 10 settembre a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per “somministrazione di bevande alcooliche a minori e lesioni personali colpose“, un 37enne di origini bangladesi ... (Temporeale.info)

Priverno / Maltrattamenti in famiglia - uomo finisce agli arresti domiciliari - PRIVERNO – Ieri a Priverno, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine di revoca della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e sostituzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dall’Ufficio GIP del ... (Temporeale.info)