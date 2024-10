Napolipiu.com - Perché si chiama Albergo dei Poveri? Storia e futuro del monumentale palazzo napoletano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un edificio che racconta secoli disociale napoletana, dalle origini borboniche ai progetti delIl Realdeidi Napoli è molto più di un semplicestorico. Questo maestoso edificio settecentesco, uno dei più grandi d’Europa, custodisce tra le sue mura unadi assistenza sociale che ha radici profonde nel cuore della città. Le origini borboniche Carlo di Borbone, re di Napoli, commissionò la costruzione dell’edificio nel 1751 all’architetto Ferdinando Fuga. Il nome “dei” rispecchiava la sua funzione originaria: non un hotel nel senso moderno, ma un rifugio per i più bisognosi della città. Il progetto borbonico prevedeva un luogo dove, orfani e anziani potessero trovare non solo un tetto, ma anche formazione e lavoro.