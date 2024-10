Oasport.it - Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier dominano la rhythm dance a Skate Canada e mettono le mani sulla vittoria

(Di sabato 26 ottobre 2024) Termina senza particolari colpi di scena ladella danza sul ghiaccio, segmento che ha inaugurato la seconda giornata di competizioni a, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didi. Sul ghiaccio i Halifax ad avere la meglio sono stati infatti i padroni di casa Piper-Paulche, di fatto, hanno messo una seria ipotecafinale. Davvero tutto facile per il binomio nordamericano, già ampiamente favorito alla vigilia, capace di stampare pronti-via un programma da 86.44 (49.13, 37.31) in cui ha fatto il vuoto in entrambi i punteggi sfoderando grande qualità e pulizia di esecuzione in tutti gli elementi presentati. A nove lunghezze di distanza si sono poi posizionati i connazionali Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, secondi con 77.34 (45.21, 33.