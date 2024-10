Parco del Ticino, Rognoni al timone (Di sabato 26 ottobre 2024) Il vigevanese Ismaele Rognoni è stato nominato presidente del Parco del Ticino. Lo hanno votato i sindaci che hanno partecipato alla Comunità del Parco riunitasi a La Fagiana. C’è stato un solo voto di astensione, quello del sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra. La Comunità ha anche votato tre dei cinque componenti del nuovo direttivo - Silvia Bernini (indicata da un gruppo di dieci comuni guidati da sindaci di centrodestra), Maurizio Rivolta (indicato da Città Metropolitana di Milano) e Tiziano Domenico Zocchi (designato dalla provincia di Varese) - mentre sono da designare il delegato di Regione Lombardia (dovrebbe trattarsi di una riconferma per Francesca Monno) e il rappresentante delle associazioni agricole. Ilgiorno.it - Parco del Ticino, Rognoni al timone Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il vigevanese Ismaeleè stato nominato presidente deldel. Lo hanno votato i sindaci che hanno partecipato alla Comunità delriunitasi a La Fagiana. C’è stato un solo voto di astensione, quello del sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra. La Comunità ha anche votato tre dei cinque componenti del nuovo direttivo - Silvia Bernini (indicata da un gruppo di dieci comuni guidati da sindaci di centrodestra), Maurizio Rivolta (indicato da Città Metropolitana di Milano) e Tiziano Domenico Zocchi (designato dalla provincia di Varese) - mentre sono da designare il delegato di Regione Lombardia (dovrebbe trattarsi di una riconferma per Francesca Monno) e il rappresentante delle associazioni agricole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Parco del Ticino apre le casse. Nuovi fondi fanno nascere i boschi - Appena ci si avvicina alla città arrivando da Robecco, dove si svolta verso la circonvallazione, c’è un ampio spazio verde dove si vedono i vari arbusti messi a dimora lo scorso anno che cominciano a formare un abbozzo di bosco. Questa di ... (Ilgiorno.it)

La discarica abusiva scoperta nel Parco del Ticino : si cercano i responsabili - Discarica abusiva scoperta all'interno del Parco del Ticino a Cerano. I rifiuti abbandonati, in particolari scarti e parti di cartongesso, sono stati scoperti ieri, lunedì 7 ottobre, dalla polizia locale nella zona tra le località Bagno e ... (Novaratoday.it)

Cervo nel canale scolmatore tra Bollate e Rho - catturato e poi liberato nel Parco del Ticino | VIDEO - Ha avuto un lieto fine alla vicenda del cervo che era rimasto intrappolato nel canale consumatore e che poi era riuscito a fuggire malgrado i tentativi di catturarlo da parte dei vigili del fuoco e della polizia della Città Metropolitana. Dopo la ... (Ilnotiziario.net)

Luci sul Parco del Ticino - festa per i cinquant’anni dell’oasi protetta lombarda tra ricordi ed emozioni - Magenta (Milano), 27 settembre 2024 – C’erano i sindaci, esponenti della Regione, diversi operatori economici e i rappresentanti delle associazioni e delle categorie che operano in stretto contatto con la realtà del Parco del Ticino per celebrare i ... (Ilgiorno.it)