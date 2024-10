Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Combattivi ma con la testa libera"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi alle 18 la Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo a Taranto per la seconda gara esterna della stagione in un match importante per la classifica contro la Prisma di coach Boninfante. Match importante che arriva in una settimana intensa e dopo il record di durata in Superlega contro Padova domenica scorsa al PalaSavelli, come sottolinea alla vigilia coach Massimiliano. "C’è stato poco lavoro in questa settimana se vogliamo più corta del solito, con solo tre allenamenti. Venivamo da una gara lunga che ha lasciato qualche scoria, ma era importante recuperare energie mentali e fisiche per Taranto. Tecnicamente stiamo lavorando per migliorare su alcune cose in particolare mentre su altri aspetti dobbiamo insistere. Pian piano stiamo cercando di tornare in numero adeguato ma lavoriamo sempre per per dare il massimo".