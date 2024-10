Tg24.sky.it - Ora solare, stanotte si spostano le lancette: ecco come regolare sveglie e orologi

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Anche quest’anno arriva l’ora. Il cambio ora avverrà- tra sabato 26 e domenica 27 ottobre - quando sarà necessario spostare ledegliindietro di un’ora (alle 3 di notte, che diventeranno le 2). In concreto, ci sirà un’ora più tardi domani mattina e si avrà un’ora di luce in più al mattino, mentre la sera ci sarà un’ora di luce in meno.