Gaeta.it - Nuova carcerazione per il baby killer di Napoli: emergenza giovanile fra violenza e illegalità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un inquietante episodio ha segnato la cronaca di: il quattordicenne noto come E.S., già incarcerato per un tentato omicidio, è tornato dietro le sbarre dopo soli quindici giorni di libertà. Questo evento è emblematico del crescente problema della criminalitànella città partenopea, dove ragazzi sempre più giovani si trovano coinvolti in atti di, creando un dibattito acceso sulla sicurezza pubblica e sulle misure di intervento. Il ritorno al crimine di E.S. E.S. è un nome diventato tristemente noto alla cronaca per il suo coinvolgimento in un tentativo di omicidio avvenuto lo scorso settembre.