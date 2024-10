Nordio, 'hacker sempre più avanti, allineare norme' (Di sabato 26 ottobre 2024) "I malintenzionati sono sempre più avanti rispetto agli stessi Stati, sono riusciti ad hackerare persino il Cremlino, dobbiamo attivare gli sforzi per allineare la normativa vigente ma anche lavorare di fantasia perchè dobbiamo prevedere quello che i malintenzionati potranno fare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato nell'ambito del CasaCorriere festival riferendosi all'inchiesta di Milano. Quotidiano.net - Nordio, 'hacker sempre più avanti, allineare norme' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "I malintenzionati sonopiùrispetto agli stessi Stati, sono riusciti adare persino il Cremlino, dobbiamo attivare gli sforzi perla normativa vigente ma anche lavorare di fantasia perchè dobbiamo prevedere quello che i malintenzionati potranno fare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, intervistato nell'ambito del CasaCorriere festival riferendosi all'inchiesta di Milano.

