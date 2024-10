Metropolitanmagazine.it - MotoGp Thailandia | Bastianini conquista la sprint race

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un perfetto Eneala secondadella stagione. Dopo la vittoria di Silverstone,porta a casa la seconda medaglia d’oro nella gara del sabato del Gran Premio della, terz’ultimo atto del mondiale 2024 della. Dominio di Enea davanti a Jorge Martin e a Francesco Bagnaia, nel clamoroso dominio Ducati con tutte e otto le moto nelle prime otto posizioni, cosa naturalmente mai accaduta nell’era della. Super vittoria di, forse un po’ a sorpresa. Nelle libere Enea non aveva messo in mostra un passo super, sicuramente non al livello di Jorge e Pecco. Ma in curva uno la Bestia sfrutta la lotta tra i due pretedenti al titolo che si ostacolano per passargli e da li in poi volare in solitaria fino al successo.