Tutto.tv - Mirco e Alessia si sono già lasciati dopo Temptation Island? La segnalazione

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di sabato 26 ottobre 2024) In questi giorni a Uomini e Donneandati in onda i confronti di alcune delle coppie dell’edizione diche si è appena conclusa. Al centro dell’attenzione cistati anchee Giulia, i quali hanno deciso di interrompere la loro duratura storia d’amore in quanto lui si è invaghito di, ex tentatrice del villaggio. Ebbene, la frequentazione tra i due pare stia già dando dei segni di cedimento.su: i due sigià? Come starà procedendo la conoscenza tra? Nelle recenti interviste i dueapparsi molto complici e in sintonia, tuttavia, potrebbe non essere tutto oro quello che luccica.