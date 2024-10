Maltempo flagella il livornese: azienda zootecnica devastata dall’esondazione (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta ondata di Maltempo ha colpito nuovamente il livornese, provocando gravi danni ad aziende agricole e zootecniche. Tra le più colpite, l’allevamento della famiglia Barani in località Le Badie, al confine tra Rosignano Marittima e Castellina, travolto dall’esondazione del fiume Fine. L’alluvione ha devastato l’azienda, mettendo a rischio la sopravvivenza dei 190 bovini da latte e paralizzando l’intera produzione casearia. Esodo di acqua e fango: danni ingenti L’esondazione, avvenuta durante la notte, ha rapidamente gonfiato il fiume Fine, provocando il collasso di canali e fossi che hanno riversato grandi quantità d’acqua nei terreni dell’azienda Barani. Nonostante la stalla sopraelevata abbia evitato la tragedia per i bovini, la situazione rimane critica. A riferirlo è Coldiretti Livorno, che sta conducendo sopralluoghi nelle aree colpite per valutare i danni. Thesocialpost.it - Maltempo flagella il livornese: azienda zootecnica devastata dall’esondazione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta ondata diha colpito nuovamente il, provocando gravi danni ad aziende agricole e zootecniche. Tra le più colpite, l’allevamento della famiglia Barani in località Le Badie, al confine tra Rosignano Marittima e Castellina, travoltodel fiume Fine. L’alluvione ha devastato l’, mettendo a rischio la sopravvivenza dei 190 bovini da latte e paralizzando l’intera produzione casearia. Esodo di acqua e fango: danni ingenti L’esondazione, avvenuta durante la notte, ha rapidamente gonfiato il fiume Fine, provocando il collasso di canali e fossi che hanno riversato grandi quantità d’acqua nei terreni dell’Barani. Nonostante la stalla sopraelevata abbia evitato la tragedia per i bovini, la situazione rimane critica. A riferirlo è Coldiretti Livorno, che sta conducendo sopralluoghi nelle aree colpite per valutare i danni.

