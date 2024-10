Lite in centro storico con inseguimento: 3 denunce, sequestrati un coltello ed un bastone (Di sabato 26 ottobre 2024) Litiga con un uomo alla guida della sua auto ma quest’ultimo reagisce scendendo dal mezzo brandendo un coltello. Alla vista dell’arma la persona a piedi scappa e dopo essere stata inseguita chiede aiuto al fratello. I due congiunti, con un bastone, danno vita ad uno scontro a tre.E’ successo Agrigentonotizie.it - Lite in centro storico con inseguimento: 3 denunce, sequestrati un coltello ed un bastone Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Litiga con un uomo alla guida della sua auto ma quest’ultimo reagisce scendendo dal mezzo brandendo un. Alla vista dell’arma la persona a piedi scappa e dopo essere stata inseguita chiede aiuto al fratello. I due congiunti, con un, danno vita ad uno scontro a tre.E’ successo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nella lite spuntano coltello e accetta : uomo ferito a Lanciano - Lite a colpi di coltello e accetta nel fine settimana a Lanciano, dove sabato sera è andata in scena anche una rissa in un bar del centro città. Nottata movimentata per la polizia di Stato, che è intervenuta in entrambi gli episodi. Dopo ... (Chietitoday.it)

Milano - accoltellò 32enne per una lite al distributore automatico : arrestato grazie alle immagini delle telecamere - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio commesso ai danni ... (Lapresse.it)

Lite per acquistare un terreno - ragazza incinta denuncia : "Minacciati con un coltello e sequestrati dal proprietario" - Avrebbero preso accordi per l'acquisto di un terreno ma, dopo il versamento delle "rate", qualcuno avrebbe cercato di cambiare le condizioni trasformando la compravendita in una lite. E’ successo sabato sera a Carini dove un uomo di 57 anni, ... (Palermotoday.it)

Lite in un bar - spunta un coltello - Controlli sul territorio dei carabinieri della compagnia di Tuscania. Nelle serate del 28 e 29 settembre identificate diverse persone e denunciate tre. A Tarquinia, durante una lite all'interno di un bar, i militari hanno trovato un uomo in ... (Viterbotoday.it)