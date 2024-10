"L’ho uccisa io, non me lo perdonerò mai" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sì L’ho uccisa io mia moglie e non me lo perdonerò mai ma non ricordo nemmeno che ho usato un coltello. Sono tornato un po’ più lucido quando ho visto mia figlia, ho visto il coltello, la mano sporca di sangue e le ho detto vedi che ho fatto a mamma perché non ricordavo cosa ho fatto, poi le ho detto chiama una ambulanza, chiama i carabinieri perché c’era il sangue". Sono i passaggi del racconto che ieri mattina, davanti alla Corte di Assise di Appello di Ancona, ha fatto Franco Panariello, il 56enne di Torre del Greco che il 24 ottobre del 2023 ha ucciso a coltellate la moglie, Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera, a Cerreto d’Esi. Ilrestodelcarlino.it - "L’ho uccisa io, non me lo perdonerò mai" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sìio mia moglie e non me lomai ma non ricordo nemmeno che ho usato un coltello. Sono tornato un po’ più lucido quando ho visto mia figlia, ho visto il coltello, la mano sporca di sangue e le ho detto vedi che ho fatto a mamma perché non ricordavo cosa ho fatto, poi le ho detto chiama una ambulanza, chiama i carabinieri perché c’era il sangue". Sono i passaggi del racconto che ieri mattina, davanti alla Corte di Assise di Appello di Ancona, ha fatto Franco Panariello, il 56enne di Torre del Greco che il 24 ottobre del 2023 ha ucciso a coltellate la moglie, Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera, a Cerreto d’Esi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flavia Mello - l’assassino confessa : “Perché l’ho uccisa” - Un brutale omicidio seguito ora da una completa confessione. Kristian Emanuele Nanetti, 34 anni, ha ammesso di aver ucciso Flavia Agonigi Mello, una donna brasiliana di 55 anni, nel contesto di una lite scoppiata per una questione di soldi. Secondo ... (Thesocialpost.it)

Caso Cecchettin - Turetta confessa in aula : “L’ho uccisa perché non voleva tornare con me” - La seconda udienza sull'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso 11 novembre, è in corso alla Corte di Assise di Venezia. Turetta ha deciso di non pronunciare mai il nome della sua vittima mentre, a fatica, ricostruisce ... (Ildifforme.it)

Processo Turetta : confessione piena del killer di Giulia Cecchettin. “Ho premeditato tutto : ecco come l’ho uccisa…” - È iniziato il processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta un fiume in piena: il suo racconto davanti a Gino, presente in aula Si sono rivisti oggi per la prima volta Gino Cecchettin e Filippo Turetta, dopo che il secondo ha ... (Cityrumors.it)

Seung confessa l’omicidio della psichiatra Capovani : “L’ho uccisa - ricordo anche l’ora precisa” - Pisa, 16 ottobre 2024 – Gianluca Paul Seung ha confessato l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani. “Confermo con coraggio non con spavalderia di essere l’aggressore di Barbara Capocvani e di averla portata alla morte il 21 aprile 2023 a Pisa ... (Lanazione.it)