Sport.quotidiano.net - L’Atalanta piomba in zona Champions facendo il cappotto al Verona travolto 6-1

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo, 26 ottobre 2024 – Sta arrivando, da dietro, di rincorsa. Partita ad handicap con due sconfitte nelle prime tre giornate, poi diventate tre nelle prime cinque giornate, la Dea nell’ultimo mese ha infilato la marcia veloce. E adesso è già in pienadopo il travolgente 6-1 rifilato nello turno casalingo al. Dea che ha davanti un calendario relativamente favorevole: mercoledì il Monza al Gewiss, tra due settimane sempre al Gewiss arriverà l’Udinese. In mezzo, domenica prossima, la trasferta sul campo del Napoli capolista, per misurare le concrete ambizioni da scudetto di un’Atalanta che sta volando.