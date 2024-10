Universalmovies.it - La legge di Lidia Poët 2 | Recensione della serie tv Netflix

(Di sabato 26 ottobre 2024) La seconda stagione di Ladi, latvcon protagonista Matilda De Angelis nei panniprima avvocato donna in Italia, è stata presentata in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallelaFesta del Cinema di Roma. Ladiretta da Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, sarà disponibile a partire dal 30 ottobre in esclusiva su; vi presentiamo la nostraseconda stagione. A(Matilda De Angelis) non è permesso di fare l’avvocato per unascritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la suatrovi finalmente voce.