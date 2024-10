La battaglia del Parlamento Europeo contro l’ora solare: “Il cambio d’ora è pratica superata e nociva per la salute, cambiare definitivamente” (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ora solare torna in questo weekend, ma potrebbe essere una delle ultime volte. Un gruppo trasversale di 67 europarlamentari, rappresentanti di tutti i gruppi politici, ha chiesto alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, di riaprire il dibattito sull'abolizione del cambio d'ora. La richiesta, guidata dal popolare irlandese Sean Kelly, mira a rendere la questione una priorità dell'attuale legislatura. L'articolo La battaglia del Parlamento Europeo contro l’ora solare: “Il cambio d’ora è pratica superata e nociva per la salute, cambiare definitivamente” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'oratorna in questo weekend, ma potrebbe essere una delle ultime volte. Un gruppo trasversale di 67 europarlamentari, rappresentanti di tutti i gruppi politici, ha chiesto alla presidente del, Roberta Metsola, di riaprire il dibattito sull'abolizione deld'ora. La richiesta, guidata dal popolare irlandese Sean Kelly, mira a rendere la questione una priorità dell'attuale legislatura. L'articolo Ladel: “Ilper la” .

