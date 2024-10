Inter-Juventus, la mossa di Inzaghi: un titolare ripristinato e un jolly in tasca! (Di sabato 26 ottobre 2024) Uno dei ballottaggi di Inter-Juventus viene sciolto attraverso una serie di considerazioni. Simone Inzaghi si tiene in tasca un jolly fondamentale e rilancia un titolare. CORRERE AI RIPARTI – Ogni sfida ha le sue insidie e Inter-Juventus ne avrà certamente tante. Simone Inzaghi, poi, dovrà affrontare la formazione di Thiago Motta con una serie di assenze particolarmente pesanti. Per un uomo recuperato, infatti, l’allenatore piacentino si vede privato di un altro. Al rientro di Kristijan Asllani, ma anche a quello di Tajon Buchanan, corrisponde l‘infortunio di Carlos Augusto, arrivato nella sfida di Berna contro lo Young Boys. Lo stop del brasiliano non è l’unico, e si aggiunge a quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi arrivato nel corso della trasferta di Roma. L’infermeria nerazzurra, quindi, può dirsi piena e Inzaghi ha non poche valutazioni da fare in vista di Inter-Juventus. Inter-news.it - Inter-Juventus, la mossa di Inzaghi: un titolare ripristinato e un jolly in tasca! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Uno dei ballottaggi diviene sciolto attraverso una serie di considerazioni. Simonesi tiene inunfondamentale e rilancia un. CORRERE AI RIPARTI – Ogni sfida ha le sue insidie ene avrà certamente tante. Simone, poi, dovrà affrontare la formazione di Thiago Motta con una serie di assenze particolarmente pesanti. Per un uomo recuperato, infatti, l’allenatore piacentino si vede privato di un altro. Al rientro di Kristijan Asllani, ma anche a quello di Tajon Buchanan, corrisponde l‘infortunio di Carlos Augusto, arrivato nella sfida di Berna contro lo Young Boys. Lo stop del brasiliano non è l’unico, e si aggiunge a quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi arrivato nel corso della trasferta di Roma. L’infermeria nerazzurra, quindi, può dirsi piena eha non poche valutazioni da fare in vista di

