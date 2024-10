Inter Juve, Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultimissime (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter Juve, Simone Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultime in casa nerazzurra sulla formazione Mancano poco al calcio d’inizio di Inter Juve, gara che si giocherĂ domani a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria sullo Young Boys, i nerazzurri vogliono continuare la striscia Calcionews24.com - Inter Juve, Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultimissime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024), Simoneha lelaindi. Le ultime in casa nerazzurra sulla formazione Mancano poco al calcio d’inizio diÂ, gara che si giocherĂ domani a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria sullo Young Boys, i nerazzurri vogliono continuare la striscia

Inter-Juventus - la mossa di Inzaghi : un titolare ripristinato e un jolly in tasca! - Uno dei ballottaggi di Inter-Juventus viene sciolto attraverso una serie di considerazioni. Simone Inzaghi si tiene in tasca un jolly fondamentale e rilancia un titolare. CORRERE AI RIPARTI – Ogni sfida ha le sue insidie e Inter-Juventus ne avrà ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - Inzaghi : “ho ancora un dubbio sulla formazione” - Alla vigilia di Inter-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A, mister Simone Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa. “Sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società e per i nostri tifosi. Siamo alla ... (Calcioweb.eu)

Inter-Juventus - Inzaghi ha in serbo sei cambi : la probabile formazione - Inter-Juventus, in campo domani alle ore 18.00, prevede molte novità nella formazione nerazzurra rispetto a quella vista nell’ultima gara di Champions League. Ecco come Simone Inzaghi dovrebbe cambiare volto al suo undici titolare. TANTI CAMBI – Ci ... (Inter-news.it)

Inter - Inzaghi : “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” - (Adnkronos) – "Sappiamo tutti l'importanza della partita, cosa comporta per società , per i tifosi e noi stessi. E' la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma ha grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente ... (Webmagazine24.it)