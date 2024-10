Il Real Madrid cade nella trappola del Barcellona | 8 fuorigioco nel primo tempo 6 volte Mbappé

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La statistica che spicca neldel Clàsico, tra, è senz’altro quella relativa ai. La strategia della squadra di Hansi Flick ha infatti funzionato alla perfezione, tanto che in ben 8 azioni – compresa quella del gol dell’1-0 di– l’assistente ha dovuto alzare la bandierina per segnalare una posizione di. Di questi 8, 6l’interessato è stato Kylian, chiaramente in difficoltàlettura dei movimenti degli avversari. Ildel: 8nel, 6SportFace.