Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales è dark con un tocco fluo: quanto costano gli stivali col tacco fucsia (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile si è riconfermata icona fashion: ecco cosa ha indossato sul palco del talent di Canale 5. Fanpage.it - Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales è dark con un tocco fluo: quanto costano gli stivali col tacco fucsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Quee ancora una voltasi è riconfermata icona fashion: ecco cosa ha indossato sul palco del talent di Canale 5.

Giulia ed Elisa chiedono un ricovero stabile per il papà invalido. L'appello delle due sorelle : «Aiutateci a prenderci cura di lui» - SPINEA - Giulia ed Elisa Giacomello scrivono una lettera di denuncia per raccontare la storia del padre Giuseppe, 74 anni di Spinea, affetto da gravi problemi di salute in seguito a un ictus... (Ilgazzettino.it)

Chi ha firmato il tubino arancione di Giulia Stabile nella quinta puntata di Tu Sì Que Vales - Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile ha incantato tutti col suo look colorato e glamour. Questa volta ha puntato sull'arancione vitaminico: ecco chi ha firmato il tubino di raso sfoggiato ... (Fanpage.it)

Giulia Stabile a Tu si que vales 2024 balla con Nathan : la breve esibizione | Video Witty Tv - Giulia Stabile a Tu si que vales 2024, si richiesta di Maria De Filippi, ha ballato Nathan. Dopo l’esibizione del concorrente, davvero talentuoso, la giurata ha chiesto alla conduttrice di alzarsi e accennare qualche passo di danza con il ... (Superguidatv.it)

Giulia Stabile cambia stile a Tu Sì Que Vales : quarta puntata in total black ma coi sandali gioiello - Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ogni settimana incanta il pubblico con dei look super fashion: ecco cosa ha indossato per la quarta puntata.Continua a leggere (Fanpage.it)