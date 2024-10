Giugliano, maxi-inchiesta su appalto rifiuti: il sindaco Pirozzi si autosospende dal PD (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono ore febbrili al comune di Giugliano. Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto il sindaco Nicola Pirozzi e l’ex sindaco, Antonio Poziello, entrambi indagati dalla Procura nell’ambito di un’inchiesta per appalti irregolari concessi alla Teknoservice, la fascia tricolore ha deciso di autosospendersi dal Partito Democratico. Giugliano, maxi-inchiesta su appalto rifiuti: Pirozzi si autosospende dal L'articolo Giugliano, maxi-inchiesta su appalto rifiuti: il sindaco Pirozzi si autosospende dal PD Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, maxi-inchiesta su appalto rifiuti: il sindaco Pirozzi si autosospende dal PD Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono ore febbrili al comune di. Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto ilNicolae l’ex, Antonio Poziello, entrambi indagati dalla Procura nell’ambito di un’per appalti irregolari concessi alla Teknoservice, la fascia tricolore ha deciso dirsi dal Partito Democratico.susidal L'articolosu: ilsidal PD Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano, appalto rifiuti e mazzette: nuove ombre sul Comune - Al centro dell’inchiesta c’è l’appalto per la raccolta rifiuti e, per motivi diversi, sono indagati l’attuale sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, e il ... (ilmattino.it)

Appalto per i rifiuti: indagati l'attuale e l'ex sindaco di Giugliano - Una gara sarebbe stata condizionata da corruzione e turbativa d'asta. Il primo cittadino Nicola Pirozzi si autosospende dal Partito Democratico ... (rainews.it)

Inchiesta appalto rifiuti a Giugliano, i nomi di tutti gli indagati: tangente da 300mila euro e promesse di assuzioni in cambio di voti - Inchiesta appalto rifiuti a Giugliano, i nomi di tutti gli indagati: tangente da 300mila euro e promesse di assuzioni in cambio di voti ... (internapoli.it)

Giugliano, indagato per l’appalto rifiuti: il sindaco Nicola Pirozzi si autosospende dal PD - Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione del Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal PD, in coerenza con i principi del ... (ilmeridianonews.it)