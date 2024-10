Gilardino Genoa: «Balotelli? La società sa come la penso: ha quel fuoco dentro, ma…» (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno in campionato contro la Lazio Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio–Genoa. Di seguito le sue parole. INFORTUNATI – «Gollini, Messias, Ekuban, Vitinha, Bani e sappiamo tutti di Malinovskyi. Purtroppo in uno scontro di gioco Calcionews24.com - Gilardino Genoa: «Balotelli? La società sa come la penso: ha quel fuoco dentro, ma…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno in campionato contro la Lazio Albertoha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio–. Di seguito le sue parole. INFORTUNATI – «Gollini, Messias, Ekuban, Vitinha, Bani e sappiamo tutti di Malinovskyi. Purtroppo in uno scontro di gioco

