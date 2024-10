Flachi non ha dubbi: «Sampdoria? Con Sottil è cambiato l’approccio. Sullo Scudetto e la Nazionale dico questo» (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo storico ex attaccante della Samp, Flachi ha parlato di diversi temi tra cui le ultime in casa blucerchiata, la Nazione e molto altro Francesco Flachi, storico attaccante della Sampdoria ha parlato a SampNews24. Nella sua lunga intervista spazio anche per la lotta Scudetto, così si sbilancia sull’Inter e la altre. Si vede già l’impronta di Sottil? Che cosa Calcionews24.com - Flachi non ha dubbi: «Sampdoria? Con Sottil è cambiato l’approccio. Sullo Scudetto e la Nazionale dico questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo storico ex attaccante della Samp,ha parlato di diversi temi tra cui le ultime in casa blucerchiata, la Nazione e molto altro Francesco, storico attaccante dellaha parlato a SampNews24. Nella sua lunga intervista spazio anche per la lotta, così si sbilancia sull’Inter e la altre. Si vede già l’impronta di? Che cosa

Flachi: «Con Sottil è cambiato l’approccio, Pedrola lo schiererei così. Kasami può dare tanto, mentre su Coda e Tutino…» – ESCLUSIVA - Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24: le sue dichiarazioni Una Sampdoria che, nonostante una partenza difficile, ha trovato risultati imp ... (sampnews24.com)

Sampdoria, Flachi a Bogliasco dopo il principio di infarto: l'abbraccio con Accardi e Sottil e il selfie con Tutino - Lo racconta Francesco Flachi a Telenord dopo la visita di oggi al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco, dove è stato tante volte protagonista da calciatore (è il terzo cannoniere di sempre nella ... (telenord.it)

