Emilia-Romagna: allerta meteo in attenuazione, ma il rischio frane rimane (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo continua a tenere sotto osservazione l’Emilia-Romagna, con un focus particolare sulla provincia di Ferrara, dove si registrano ancora criticità legate alla piena del Po. Dopo giorni di piogge intense, il territorio deve affrontare le conseguenze di condizioni idrogeologiche instabili. Le autorità competenti, come Arpae e la Protezione Civile, hanno aggiornato le allerte, suggerendo cautela nei prossimi giorni, soprattutto in alcune aree colpite da recenti eventi atmosferici estremi. allerta meteo: situazione attuale in Emilia-Romagna La giornata di domenica vede una nuova allerta meteo arancione all’interno della regione Emilia-Romagna, limitata però al Ferrarese, dove il passaggio della piena del Po sta attenuandosi. Gaeta.it - Emilia-Romagna: allerta meteo in attenuazione, ma il rischio frane rimane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo continua a tenere sotto osservazione l’, con un focus particolare sulla provincia di Ferrara, dove si registrano ancora criticità legate alla piena del Po. Dopo giorni di piogge intense, il territorio deve affrontare le conseguenze di condizioni idrogeologiche instabili. Le autorità competenti, come Arpae e la Protezione Civile, hanno aggiornato le allerte, suggerendo cautela nei prossimi giorni, soprattutto in alcune aree colpite da recenti eventi atmosferici estremi.: situazione attuale inLa giornata di domenica vede una nuovaarancione all’interno della regione, limitata però al Ferrarese, dove il passaggio della piena del Po sta attenuandosi.

