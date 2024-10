Cultweb.it - Di cosa parla il nuovo libro di Gillian Anderson, Want?

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si intitolaildiche in Italia è pubblicato da Feltrinelli. E racconta il mondo del desiderio femminile attraverso le storie di donne che hanno scritto in forma anonima le loro fantasie sessuali più recondite. Nata a Chicago, ma naturalizzata britannica,è diventata famosa per il ruolo di Dana Scully, l’eroina di X-Files che spinse tante ragazze a intraprendere la carriera scientifica. Ma è stata anche una perfetta Margaret Thatcher in The Crown. E, dulcis in fundo, la madre del protagonista di Sex Education, una terapista sessuale molto nota. La cover dell’edizione italiana di(Fonte: Feltrinelli)racconta in un’intervista al Corriere della Sera: “Le fantasie sessuali rendono le donne libere. Raccontarle non è pornografia ma un’operazione-verità“.