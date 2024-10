Decisione vergognosa Figc nella bufera | scatta la protesta

Calciomercato.it - ‚ÄúDecisione vergognosa‚ÄĚ, Figc nella bufera: scatta la protesta

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un messaggio unico contro la: i tifosi non ci stanno e si fanno sentire Duradei tifosi di tutta Italia contro ladella: cori e striscioni in moltissimi stadi. Tifosi del Foggia morti,ultras ‚Äď Calciomercato.it (fonte: ¬© LaPresse)ladei tifosi di molte squadre italiane. Unache ha nel mirino la¬†Federazione Italiana Gioco Calcio¬†e ‚Äď pi√Ļ in generale ‚Äď il sistema calcio italiano. Lariguarda il mancato rinvio della partita del Girone C di Serie C tra Foggia e Catania, valevole per lo scorso turno di campionato. Ma non solo: i tifosi sono infuriati per il mancato minuto di silenzio prima delle partite della scorsa settimana in memoria dei¬†tre tifosi del Foggia tragicamente morti¬†di ritorno dalla trasferta di Potenza, partita andata in scena lo scorso 13 ottobre e ‚Äď per la cronaca ‚Äď finita col risultato di 1-1.