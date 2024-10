Conte su DAZN dopo la vittoria: “Ora pensiamo al Milan” (Di sabato 26 ottobre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, grazie a una rete decisiva di Di Lorenzo. Ai microfoni di DAZN, Conte ha analizzato la prestazione della sua squadra e commentato alcuni temi rilevant Conte in merito all’interesse per il derby Seguirà il derby d’Italia?“Sì, lo seguirò sicuramente. La passione per il calcio è forte e mi spinge sempre a guardare partite di grande livello come questa. Entrambe le squadre sono molto competitive e sarà un piacere poterla guardare”, ha commentato Conte. Valutazione della prestazione Una vittoria meritataL’allenatore si è dichiarato soddisfatto della prestazione della squadra, soprattutto nella seconda metà del match. “Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Terzotemponapoli.com - Conte su DAZN dopo la vittoria: “Ora pensiamo al Milan” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio, ha rilasciato dichiarazionilaottenuta contro il Lecce, grazie a una rete decisiva di Di Lorenzo. Ai microfoni diha analizzato la prestazione della sua squadra e commentato alcuni temi rilevantin merito all’interesse per il derby Seguirà il derby d’Italia?“Sì, lo seguirò sicuramente. La passione per il calcio è forte e mi spinge sempre a guardare partite di grande livello come questa. Entrambe le squadre sono molto competitive e sarà un piacere poterla guardare”, ha commentato. Valutazione della prestazione UnameritataL’allenatore si è dichiarato soddisfatto della prestazione della squadra, soprattutto nella seconda metà del match. “Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori.

