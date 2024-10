Conte a Genova depone il piccone sferrato sul campo largo e sfodera sorrisi di circostanza: ma c’è ben poco da ridere (Di sabato 26 ottobre 2024) Sul palco di Genova Conte sfodera sorrisi di maniera a favore di obiettivi e telecamere: ma il volto sembra tirato. Del resto, ha ben poco da ridere. Dopo il colpo di grazia al campo largo, il parricidio deflagrato su chat interne e media e ridimensionato grossolanamente e a fatica – «non si è mai visto un parricidio compiuto con la risoluzione di un rapporto contrattuale» – con un Beppe Grillo tormentato, quello che valuta le prossime mosse dal day after del sigillo sullo stop al contratto di consulenza con il M5S. E con Davide Casaleggio che innesca l’ultima miccia asserendo che del Movimento 5 Stelle rimarrà solo il nome, sul vascello corsaro che sventola la bandiera pentastellata soffia ormai un’aria di tempesta difficile da arginare. Secoloditalia.it - Conte a Genova depone il piccone sferrato sul campo largo e sfodera sorrisi di circostanza: ma c’è ben poco da ridere Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sul palco didi maniera a favore di obiettivi e telecamere: ma il volto sembra tirato. Del resto, ha benda ridere. Dopo il colpo di grazia al, il parricidio deflagrato su chat interne e media e ridimensionato grossolanamente e a fatica – «non si è mai visto un parricidio compiuto con la risoluzione di un rapporto contrattuale» – con un Beppe Grillo tormentato, quello che valuta le prossime mosse dal day after del sigillo sullo stop al contratto di consulenza con il M5S. E con Davide Casaleggio che innesca l’ultima miccia asserendo che del Movimento 5 Stelle rimarrà solo il nome, sul vascello corsaro che sventola la bandiera pentastellata soffia ormai un’aria di tempesta difficile da arginare.

