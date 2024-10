Ilrestodelcarlino.it - Conserve Italia,. Gardini rimane presidente

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mauriziosaràdianche per il prossimo triennio. La conferma del forlivese, attualeanche della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stata presa ieri all’unanimità dall’assemblea dei soci del gruppo cooperativo nella sua sede di San Lazzaro di Savena.è leader nella trasformazione alimentare: associa oltre 14.000 produttori agricolini riuniti in 36 cooperative e lavora oltre 500.000 tonnellate di frutta e vegetali in 12 stabilimenti (9 in, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato gestionale consolidato 2023-24 è di 1,2 miliardi di euro.dà lavoro a circa 3.000 tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.