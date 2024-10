Romadailynews.it - Cina: oltre 50mila persone evacuate ad Hainan mentre il tifone Trami si rafforza

(Di sabato 26 ottobre 2024) Haikou, 26 ott – (Xinhua) – Tutte le imbarcazioni da pesca di, la provincia piu’ meridionale della, sono rientrate in porto e piu’ di 50.000che lavorano a bordo sono statesulla terraferma poiche’ ilsi intensifica, ha comunicato oggi l’ufficio meteorologico provinciale., designato come il 20esimodell’anno, si e’ intensificato fino a raggiungere una forza di 12 (circa 119 km all’ora). Si prevede che ruoti sopra le acque al largo della costa meridionale die delle isole Xisha a partire da domani sera. La citta’ di Sansha ha elevato il livello di allerta e attivato la risposta di emergenza in previsione del. In risposta all’aumento dell’intensita’ del, i servizi ferroviari ad alta velocita’ die i treni di Haikou, il capoluogo provinciale, hanno prorogato la loro sospensione.