Chieti riqualifica il Pala Santa Filomena | un impianto moderno per sport e comunità

La città di Chieti ha recentemente assistito a una significativa trasformazione del Pala Santa Filomena, grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e la Federazione Italiana Giuoco Handball. Questo intervento, che ha visto un investimento di quasi 350.000 euro, non solo ha migliorato le strutture sportive, ma ha anche rappresentato un passo importante verso la valorizzazione dello sport e delle attività ricreative per la comunità locale. La riqualificazione del Pala Santa Filomena: un progetto ambizioso La riqualificazione del Pala Santa Filomena è stata realizzata con l'obiettivo di dotare Chieti di un impianto sportivo all'avanguardia, capace di soddisfare le esigenze delle diverse federazioni sportive e della comunità.

