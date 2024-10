Chiara Ferragni, il gossip sul presunto flirt con Giovanni Tronchetti Provera (Di sabato 26 ottobre 2024) L’influencer, archiviata la relazione - mai confermata - con Silvio Campara, avrebbe «acceso un’affettuosa amicizia» con il figlio del celebre imprenditore: i due si sarebbero conosciuti perché i figli frequentano la stessa scuola. E c’è chi parla di una cena segreta a Milano: il condizionale, però, resta d’obbligo Vanityfair.it - Chiara Ferragni, il gossip sul presunto flirt con Giovanni Tronchetti Provera Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’influencer, archiviata la relazione - mai confermata - con Silvio Campara, avrebbe «acceso un’affettuosa amicizia» con il figlio del celebre imprenditore: i due si sarebbero conosciuti perché i figli frequentano la stessa scuola. E c’è chi parla di una cena segreta a Milano: il condizionale, però, resta d’obbligo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni starebbe frequentando un famoso imprenditore dopo Silvio Campara : svelato il nome - Chiara Ferragni sembra essere al centro di un nuovo capitolo amoroso, che coinvolgerebbe Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, figura di spicco dell’imprenditoria italiana. La notizia, riportata da Gabriele Parpiglia, ... (Anticipazionitv.it)

Chiara Ferragni - flirt con Giovanni Tronchetti Provera? L?ultima indiscrezione : «Si frequentano» - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si stanno frequentando? Al momento si tratta solo di una indiscrezione ma tanto è bastato per fare parlare il popolo del web. A scatenare... (Leggo.it)

Chiara Ferragni - frecciatina a Fedez o pure casualità? Sappiamo che non fa niente per caso… - Chiara Ferragni ha davvero dimenticato Fedez oppure no? Nelle stories sbuca un riferimento all’ex marito e i fan ricominciano a sperare… I contenuti su Instagram possono lanciare messaggi indiretti e subliminali? Probabilmente sì: quante volte ... (Donnapop.it)

Nuovo amore per Chiara Ferragni : si tratterebbe di Giovanni Tronchetti Provera - erede di casa Pirelli - Archiviata la relazione con Silvio Campara, Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore: si tratterebbe dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, 41enne erede dell’amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera.Continua a ... (Fanpage.it)