Sport.quotidiano.net - Carrarese travolgente: tre gol al Cittadella in 45 minuti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Carrara, 26 ottobre 2024 – Basta un tempo ad unafinalmente cinica per mettere in ghiaccio il match colprendendosi i primi tre punti in serie B allo stadio dei Marmi. Gli ospiti partono pimpanti conquistando tre corner sull’ultimo dei quali al 10’ Palmieri salva il gol immolandosi sul tiro ravvicinato in mischia di Amatucci. Gli azzurri, però, colpiscono alla prima ripartenza. Al 13’ Cicconi, lanciato da Cherubini, sbaglia il cross con quattro compagni in area e un solo difensore veneto ma si rifà nel giro di pochi secondi centrando di nuovo per l’inzuccata vincente di Cerri. La reazione delsta tutta in una girata a lato di Desogus al 19’ sempre su angolo ma al 27’ subisce il raddoppio con la complicità di Kastrati che esce in scivolata fuori della propria area su una palla impossibile da prendere per Cherubini.