Spazionapoli.it - Buongiorno: “Bella emozione essere primi. Vi svelo cosa ha fatto Conte all’intervallo”

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il difensore della SSC Napoli, Alessandro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club partenopeo, dopo la sfida contro il Lecce. Tra i grandi protagonisti di questo nuovo Napoli sorprendente di questa prima fase di stagione, c’è senza dubbio Alessandro. Prelevato nella scorsa estate dal Torino, il difensore centrale si è imposto subito come un punto cardine della squadra di Antonio, che si è speso in prima persona per portare in azzurro l’ex granata. Prova importante da parte dianche in occasione della sfida odierna tra Napoli e Lecce, che ha visto trionfare gli azzurri di misura per una rete a zero, con la rete di Giovanni Di Lorenzo che ha regalato la vittoria ai partenopei.