Oasport.it - Bagnaia non è più padrone del proprio destino: Martin può accontentarsi dei piazzamenti

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si sta complicando gara dopo gara il progetto mondiale 2024 di Francesco, che va a caccia del terzo titolo consecutivo in MotoGP e del quarto complessivo in carriera nel Motomondiale (ne vanta uno in Moto2). Pecco, dopo la Sprint del Gran Premio di Thailandia, insegue a 22 punti di distanza dal leader della generale Jorgee non è piùdel. Il calendario propone ancora tre gare lunghe e due Sprint Race, per un totale di 99 punti potenzialmente a disposizione., facendo bottino pieno da qui a fine stagione, chiuderebbe il campionato a quota 510 punti ma potrebbe anche non essere sufficiente per vincere il Mondiale. Aator basterebbe infatti arrivare sempre secondo per arrivare a 511 punti dopo il GP di Valencia, garantendosi la certezza del titolo a prescindere dai risultati dell’azzurro.