Vittorio Feltri su Spano e Giuli: “Girano voci su orge gay al Ministero, lo hanno fatto dimettere per i suoi gusti sessuali” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Feltri: “È chiaro che lo hanno fatto dimettere perché è gay. Ed è chiaro che con questa storia vogliono dire che è gay anche il ministro Giuli. Cosa che non credo sia vera, perché lo conosco” Ulteriori indiscrezioni sarebbero emerse sul caso delle dimissioni del Capo di Gabinetto del minister Ilgiornaleditalia.it - Vittorio Feltri su Spano e Giuli: “Girano voci su orge gay al Ministero, lo hanno fatto dimettere per i suoi gusti sessuali” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): “È chiaro che loperché è gay. Ed è chiaro che con questa storia vogliono dire che è gay anche il ministro. Cosa che non credo sia vera, perché lo conosco” Ulteriori indiscrezioni sarebbero emerse sul caso delle dimissioni del Capo di Gabinetto del minister

Vittorio Feltri su Spano e Giuli: “Girano voci su orge gay al Ministero, lo hanno fatto dimettere per i suoi gusti sessuali”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Destra, sinistra e giornali allineati per le dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura. "Il grande scandalo? Non esiste. E se lo mettano in testa queste teste di cazzo: ciascuno va a ... (ilfoglio.it)

Feltri accusa il clima attuale di serpeggiante omofobia verso Alessandro Giuli. La foto che vede Spano accanto al ministro prima dell'incarico. (gay.it)

Le indiscrezioni di Vittorio Feltri sul caso delle dimissioni di Francesco Spano, Capo di Gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli ... (notizie.virgilio.it)