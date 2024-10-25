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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 19:45 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALRIA, POI TRA NOMENTANA E A24 E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO, CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PERMANGONO FILE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DEL LITORALE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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