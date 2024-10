Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 19:45

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALRIA, POI TRA NOMENTANA E A24 E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PERMANGONO FILE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DEL LITORALE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral