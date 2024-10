Usare l’olfatto come ‘cura’, caschetto hi-tech del Gemelli al Maker Faire Roma (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Studiare l'olfatto e le sue innumerevoli influenze sul cervello per aiutare i pazienti colpiti da altre malattie con il potenziale, ancora inesplorato, della riabilitazione olfattiva. "Il nostro progetto 'Neuroscent' ha come obiettivo lo studio della capacità olfattiva oggettiva e, inoltre, la valutazione gustativa, che utilizza la classificazione basata su Ia e machine learning Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Studiare l'olfatto e le sue innumerevoli influenze sul cervello per aiutare i pazienti colpiti da altre malattie con il potenziale, ancora inesplorato, della riabilitazione olfattiva. "Il nostro progetto 'Neuroscent' haobiettivo lo studio della capacità olfattiva oggettiva e, inoltre, la valutazione gustativa, che utilizza la classificazione basata su Ia e machine learning

