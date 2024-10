Unieuro adesso parla francese | l’Opa a segno per un soffio | 671%

Unieuro adesso parla francese: l’Opa a segno per un soffio: 67,1% (Di venerdì 25 ottobre 2024) Forlì, 25 ottobre 2024 – Il gruppo francese Fnac Darty ha scalato con successo l’azienda Unieuro, con quartier generale a Forlì, detenendo quasi 15 milioni di azioni, che rappresentano il 67,1% del capitale sociale, che sommato al 4,4% già detenuto, raggiunge il 71,5% di Unieuro. Superato quindi, anche se di poco, il 66,7%, la “soglia minima”. “Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell’ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro al nostro progetto di acquisizione – ha dichiarato Enrique Martinez, chief executive officer di Fnac Darty – , superando la soglia minima che avevamo fissato. Siamo convinti che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e partner. Ilrestodelcarlino.it - Unieuro adesso parla francese: l’Opa a segno per un soffio: 67,1% Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Forlì, 25 ottobre 2024 – Il gruppoFnac Darty ha scalato con successo l’azienda, con quartier generale a Forlì, detenendo quasi 15 milioni di azioni, che rappresentano il 67,1% del capitale sociale, che sommato al 4,4% già detenuto, raggiunge il 71,5% di. Superato quindi, anche se di poco, il 66,7%, la “soglia minima”. “Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell’ampia maggioranza degli azionisti dial nostro progetto di acquisizione – ha dichiarato Enrique Martinez, chief executive officer di Fnac Darty – , superando la soglia minima che avevamo fissato. Siamo convinti che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e partner.

